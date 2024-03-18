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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات اليوم

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

نستعرض أسعار الذهب دون مصنعية في الإمارات اليوم الإثنين، مقابل الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 24 بلغت نحو 267.25 درهم إماراتي. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 22 نحو 245 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 21 نحو 234 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 18 نحو 200.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 14 نحو  156 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الإثنين للجرام عيار 12 وصلت نحو 133.50 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت نحو 8317 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1872 درهم إماراتي.

 

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

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