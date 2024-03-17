استطلاع: بوتين يفوز على منافسيه .. والبيت الأبيض يندد بنتائج الانتخابات الروسية

أظهر استطلاع للرأي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بولاية خامسة في منصبه بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد، لم يكن النصر موضع شك أبدًا لأن خصومه الرئيسيين ماتوا أو في السجن أو في المنفى، وفقا لموقع دويتش فيلله.

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها الدولة يوم الأحد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأظهر مركز استطلاعات الرأي VTsIOM الذي تديره الحكومة أن المرشح البالغ من العمر 71 عامًا قد فاز بأغلبية ساحقة، بعد أن حصل على ما يقدر بنحو 88٪ من الأصوات في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام والتي لم تتضمن أي مرشحين معارضين حقيقيين.

تم نشر نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع في منطقة كالينينجراد بأقصى غرب روسيا مساء الأحد.

وإذا تأكدت النتيجة، فستكون النتيجة رقما قياسيا لبوتين، الذي حصل على 76.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018.

ويستعد بوتين الآن لتمديد حكمه الذي دام نحو ربع قرن لستة أعوام أخرى.

ولم يراقب المراقبون الدوليون الانتخابات في جميع أنحاء الدولة الشاسعة التي تمتد عبر 11 منطقة زمنية.

جرت الانتخابات منذ ما يزيد عن عامين منذ أن أثار بوتين الصراع الأوروبي الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية عندما أمر بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، وهو ما وصفه بأنه 'عملية عسكرية خاصة'.

وخلال الاقتراع، تعرضت عدة مناطق روسية لهجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وبعد الإعلان عن استطلاعات الرأي، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوتين بأنه 'ديكتاتور' متعطش للسلطة.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي 'من الواضح للجميع في العالم أن هذا الشخص - كما حدث كثيرًا في التاريخ - قد سئم من السلطة ويبذل كل ما في وسعه ليحكم إلى الأبد. ليس هناك شر لن يرتكبه لإطالة أمد سلطته الشخصية، '

وندد البيت الأبيض بالانتخابات الروسية ووصفها بأنها 'من الواضح أنها لم تكن حرة ولا نزيهة بالنظر إلى الطريقة التي قام بها بوتين بسجن المعارضين السياسيين ومنع الآخرين من الترشح ضده'.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن نتيجة الانتخابات 'لن تفاجئ أحدا'.

وكتبت الوزارة على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: 'حكم بوتين استبدادي، فهو يعتمد على الرقابة والقمع والعنف. 'الانتخابات' في الأراضي المحتلة في أوكرانيا لاغية وباطلة وانتهاك آخر للقانون الدولي'.