يسري جبر: النعمة قد تكون فيها هلاك لصاحبها

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن كثيراً من الناس ليس راضيا عن قضاء الله وقدره، فإذا أصابه بمرض أو فشل فى مشروع أو أعطاه مالا لا يرضى يقول لما أنا.



وأوضح العالم الأزهري في تصريح له: "البعض يحاسب الله فى قضائه وقدر ويقولك لماذا هذه الحروب ولماذا هذا يتيم وهذا اعمى ولماذا هذا فقير، فعلينا الرضا بالقضاء والقدر فان الله يتصرف فى ملكه ولا يسال عما يفعل".

وتابع: "فى آيات قرآنية كثيرة تجيب عن لماذا هذا فقير لأنه خبير بعباده واستغنوا بالنعمة عن المنعم، ولذا الله يسلبك بعض النعم حتى ترجع الى المنعم، وبالتالى الغنى او الفقر يمكن أن يفسد العبد، ولا يشكر النعمة حق النعمة وتكون سبب هلاك".



