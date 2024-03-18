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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة.. الجيش الإسرائيلي ينشر اللقطات الأولى للعملية العسكرية في مجمع الشفاء | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، اللقطات المصورة الأولى للعملية العسكرية التي نفذها فجر اليوم في مجمع الشفاء الطبي بحي الرمال في قطاع غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: "رصدت قوات الجيش في الساعات الأخيرة إطلاق نار من داخل عدد من المباني في المجمع الطبي حيث اشتبكت مع المخربين وأصابت عدد منهم".

وزعم جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك" أن "مسلحين أطلقوا النار على قواتنا من داخل مستشفى الشفاء خلال العملية، وقواتنا ردت بالمثل وأوقعت إصابات".

وكانت حركة حماس قالت إن استهداف إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي في غزة تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري.

وأضافت حماس في تصريح صحافي: "إن جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

وقال إن "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال" كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي، والتي من ضمنها تدمير المنشآت الطبية في القطاع.

وطالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع.

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