اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

إذا كنت تحاولين تقديم الزبادي بالمنزل بطريقة اقتصادية وبنفس طريقة المحلات نقدم لكي الطريقة الكاملة

طريقة عمل الزبادي

المقادير

كيلو حليب

كوب زبادي

معلقة سكر( حسب الرغبة)

الطريقة

في وعاء نغلي الحليب ويترك ليصل درجة الحرارة كدمعه العين

ونحضر كوب الزبادي ويذوب بمعلقتين حليب ثم يضاف إليه معلقة

سكر حسب الرغبة وباستخدام سرنجة نضع الخميرة وهي عبارة عن زبادي باللبن في الحليب الفاتر وذلك لإعطاء وش دسم وكمية أكبر.

ونحضر صنية بها ماء ونضع فيها إناء الزبادي ونحط الزبادي في مكان دافي

ويدخل الفرن دافئ سبق تشغيلة ويترك 6 ساعات ثم يدخل الثلاجة ويقدم