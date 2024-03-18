عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم الزبادي بالمنزل بطريقة اقتصادية وبنفس طريقة المحلات نقدم لكي الطريقة الكاملة

 

طريقة عمل الزبادي

المقادير

 كيلو حليب

كوب زبادي

معلقة سكر( حسب الرغبة)

الطريقة

 في وعاء نغلي الحليب ويترك ليصل درجة الحرارة كدمعه العين

ونحضر كوب الزبادي ويذوب بمعلقتين حليب ثم يضاف إليه معلقة

 سكر حسب الرغبة وباستخدام سرنجة نضع الخميرة وهي عبارة عن زبادي باللبن في الحليب الفاتر وذلك لإعطاء وش دسم وكمية أكبر. 

 ونحضر صنية بها ماء ونضع فيها إناء الزبادي ونحط الزبادي في مكان دافي

 ويدخل الفرن دافئ سبق تشغيلة ويترك 6 ساعات ثم يدخل الثلاجة ويقدم

طريقة عمل الزبادي كوب زبادي زبادي زبادي السرنجة الزبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

موضوعات متعلقة

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ادعولي والنبي .. تفاصيل إصابة فريدة سيف النصر بعد نقلها للمستشفي

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟

بالأحمر المطرز .. مي عمر بإطلالة رمضانية في السحور تثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

مُنعت عنه الزيارة نهائيا.. اللاعب أحمد رفعت في حالة حرجة بالمستشفى| تفاصيل

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تطالب مجلس الدولة برفض طعن مرتضي منصور علي انتخابات الزمالك.. فيديو

إسرائيل ترفض دخول مفوض أونروا لمعبر رفح.. تفاصيل

الاحتلال يعلن مقـ.تل أحد جنوده في عملية اقتحام مجمع الشفاء بغزة

ليست حقيقية.. ألمانيا تعلق على انتخابات روسيا وتتوعد بعقوبات

ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ووجود جماعتين أحدهما تؤدي التراويح| الإفتاء تجيب

شكري: مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ