هل يحضر مرتضى منصور قضية حل الزمالك غدا.. تفاصيل

تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم بمجلس الدولة دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.

ومن المنتظر أن يترافع المستشار مرتضى منصور غدا أمام المحكمة، لاسيما وان هيئة قضايا الدولة تحضر بالإنابة عن وزارة الشباب والرياضة التى تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

تقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.

وحضر مرتضى منصور عن مقدم الطعن أحد المحامين وطالب بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة كاملة.

وأوضح مرتضى منصور خلال مرافعته بدعوته ببطلان المجلس الحالي لنادي الزمالك، بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.

وأوضح أمام هيئة المحكمة قائلا: ينفع واحد من بتوع الألتراس ماسك عضو في النادي ياخد 7 شماريخ ويحط في الشنطة علشان يبوظ العلاقات المصرية السعودية، والزمالك بينهار.