عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات ومخالفات البناء ببنها وكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على طريق الرياح التوفيقي بنها كفر شكر، وذلك لمتابعة ورصد عدد من مخالفات البناء أو تبوير الأراضي بغرض إقامة منشآت غير مرخصه كمعارض وورش للسيارات أو إقامة كافيتريات بالمخالفة، بالإضافة إلى رفع السيارات التي تستخدم كعربات لبيع المشروبات الساخنة وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية على الطريق .


وخلال الجولة وجه بفحص بعض ملفات المنشآت التي تقدمت بطلب للتصالح لدراسة قانونيتها وتسريع الإجراءات للتعامل معها سواء بالإزالة في حالة عدم قبول ملف التصالح أو بتقنين وضعها في حالة استيفائها شروط التصالح، كما وجه المحافظ خلال جولة اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الارضي التي تم تبويرها بغرض إقامة منشآت تجارية غير مرخصة، مشيرا أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المنشآت على الطرق العامة.


وقد وجه الهجان بإزالة الإشغالات الموجودة المتواجدة أسفل كوبري الرياح التوفيقي مشددا على ضرورة التواجد بشكل دائم ومستمر من قبل الأجهزة التنفيذية لمنع أي تعديات على حرم الطريق . 
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها عند مفارق طريق المنصورة ، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث تم الانتهاء من بلاط الانترلوك  وزراعة أشجار النخل ونباتات الزينة لتكون متنفسًا للمواطنين وواجهة حضارية للمدينة.


ووجه الهجان، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، مؤكدا على سرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن .

القليوبية كوبري الرياح محافظ القليوبية مدخل مدينة بنها مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

الزراعة: لا صحة لوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها: إضافة 210 سراير وتطوير قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية امياى بطوخ

المؤبد لمتهم بالإتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

إحالة أوراق متهم بخطف صبي وهت.ك عرضه بالقليوبية لـ المفتى

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لموظف بالأوقاف أحدث عاهة مستديمة لشخص بالقليوبية

المؤبد لـ ترزي ملابس بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي

لمتابعة الخدمة الطبية.. رئيس قطاع الطب العلاجي يتفقد مستشفى القناطر الخيرية

ترشيحاتنا

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. الأزهر يجيب

شكري يؤكد لـ"أونروا" دعم مصر لاستمرار عملها‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين

الإصابات تحرم الأهلي من 6 لاعبين أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

11 جنيها في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر اليوم لإجراء مفاوضات الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات مي عمر المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ