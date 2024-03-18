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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ3.8 مليون جنيه.. إحباط ترويج صفقات مخدرات كبيرة

المخدرات
المخدرات

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية وشمال سيناء" ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية ، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافكم و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام). 

كما تتم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة(3,850 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق


 

 وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

الأجهزة الامنية الاسكندرية العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة النيابة العامة شمال سيناء

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