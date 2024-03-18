بـ3.8 مليون جنيه.. إحباط ترويج صفقات مخدرات كبيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية وشمال سيناء" ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية ، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافكم و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).

كما تتم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة(3,850 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق





وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.