أيام مجد خالدات.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي " رئيس جمهورية مصر العربية " القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان .

جاء بها:

بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بإنتصارات العاشر من رمضان . نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى العاشر من رمضان المجيد لتتجدد فى الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب المصرى الفتيه ملحمةً وطنية فى العطاء والفداء دفاعاً عن الوطن ورفعته .

حفظ الله مصر بقيادتكم الحكيمه وكل عام وسيادتكم بخير ،،