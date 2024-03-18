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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

صدى البلد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان .

جاء بها: 

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهانى وصادق الأمنيات . تأتى ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة . 

 حفظ الله القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة .

 وكل عام وسيادتكم بخير ،،

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات. إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائماً خفاقة .

الانتاج الحربى العاشر من رمضان برقية تهنئة هيئة الشرطة لفريق أول محمد زكى

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