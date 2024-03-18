الدواء تكشف آليات تعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري

نصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة طبيبك لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري.​

ونشرت هيئة الدواء المصرية معلومات هامة حول موعد وتعديل أوقات جرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري ، والتي جاءت كالتالي : -

​- تختلف التعديلات حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء أو الأنسولين.​

- يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناء على تعليمات الطبيب.​

- يجب استشارة الطبيب المعالج بخصوص مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.​

- ومن الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق أثناء الصيام بعد الرجوع إلي الطبيب.​