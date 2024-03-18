ضرب نار .. مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب في مجلس الدولة

اكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق أن مدير الشباب والرياضة في الجيزة هو المسئول عن تعيين حسين لبيب الرئيس الحالى لنادى الزمالك في اللجنه المؤقته مقابل 5 شاليهات.

وقال:"انا اللي عامل لمدير الشباب والرياضة في الجيزه العضويه قولتله هدفعلك العضويه وهتهملي بكره ومن 3 سنين مجابليش حاجه ومشتكيه لوزير الشباب والرياضة.

واستطرد قائلا:" بلغت الرقابه الاداريه والوزير نقله اسيوط أجهزة الدولة تدخلت ورجع حسين لبيب قبل الانتخابات بشهر"

وتقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.