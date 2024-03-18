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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد التغذية يكشف عن مشروبات يجب تجنبها في رمضان

ارشيفية
ارشيفية

 نشر  المعهد القومي  لـ التغذية ، مجموعة من المعلومات الصحية الهامة والنصائح التي يجب اتباعها من أجل صيام صحي لكافة الفئات . 

 

وشدد القومي للتغذية، على ضرورة تجنب  المشروبات الصناعية نظراً  لخلوها من العناصر الغذائية المفيدة واحتوائها على الكثير من المواد الكيميائية من ألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة ومواد حافظة ومحليات صناعية تضر بصحة الأطفال والكبار خاصة مع تكرار تناولها، وتشمل: 

المشروبات الغازية : يكثر تناول المشروبات الغازية خاصة في الجو الحار بالرغم مما لها من أضرار على الصحة. ويجب تجنبها خاصة فى رمضان، فهي تسبب تفاعلات سيئة مع الأطعمة الأخرى وذلك لاحتوائها على حامضي الفوسفوريك والستريك ومحليات صناعية والإفراط في تناولها من أهم مسببات تكون حصوات الكلى وترقق العظام وأيضا السمنة.

 معهد التغذية أن معظمها يحتوي على مادة الكافيين

وقال معهد التغذية ، أن معظمها يحتوي على مادة الكافيين والذي تؤدى إلى زيادة إدرار البول مما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل ويتسبب في زيادة الشعور بالعطش خلال الصيام.

وأشار المعهد القومي لـ التغذية ، إلى أن  العصائر المحلاة الجاهزة للشرب والأخرى التي توجد في صورة بودرة تحضر بإضافة الماء، على كميات عالية من السكر، والتي يتم هضمها سريعا مما يزيد من إحساس الجوع ، كما أنها تُمثل ضررا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر. 

وأختتم معهد التغذية قائلاً: بالإضافة إلى أنها تحتوي عددا كبيرا من الألوان الصناعية الضارة والمواد الحافظة وتتوافر بعدة نكهات صناعية محببة الطعم خاصة للأطفال مثل طعم المانجو، البرتقال، الأناناس، التفاح وغيرها من النكهات. لذلك يجب أن نتجنب مثل هذه المشروبات الصناعية ونستبدلها بشرب المياه والحليب والمشروبات الطبيعية. 

التغذية صناعية المشروبات مواد حافظة العناصر الغذائية

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