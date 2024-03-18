تعثر جديد يبعد الوداد عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

اقترب فريق الوداد المغربي من الغياب عن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد تعثره مرة أخرى في الدوري المغربي.

وانتهت مباراة الوداد مع يوسفية برشيد بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة 24، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

وفشل الوداد في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري المغربي، حيث حقق ثلاث تعادلات وخسر مرة واحدة، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة.

وبهذه النتيجة، رفع الوداد رصيده إلى 34 نقطة، ويتبقى له سبع مباريات في المسابقة، مما يعني أن الرقم الأعلى من النقاط الذي يمكن أن يحققه الفريق هو 55 نقطة.

في المقابل، يحتل الجيش الملكي المركز الأول بـ 58 نقطة، بينما يحتاج الرجاء المغربي إلى نقطتين فقط من ست مباريات متبقية للتأكد من تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الوداد فشل في التأهل لربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بينما تأهل من نفس المجموعة كل من أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني.