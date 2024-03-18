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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المؤسسات والمنظمات الدولية "فشلت مجددا في قطاع غزة وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد".

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في فعالية "إفطار الأصدقاء القدامى" في إسطنبول: إن "نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حول غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم".

وأوضح أن "تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستر على هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها".

وتابع: "نعجب من عقول وضمائر من يعتقدون أن إسرائيل مجرد دولة لوحدها، إنما الحقيقة أن إسرائيل تمثل أيضا معادلة مختلفة تماما مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وعشرات الداعمين الآخرين الذين يقفون خلفها".

وأكد الرئيس التركي، أن "المسلمين استقبلوا شهر رمضان المبارك هذا العام بقلب مثقل، بسبب ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

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أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة


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