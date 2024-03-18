مفوض الأونروا: تم قـ.تل موظفي الوكالة.. وتدمير 150 من منشآتنا

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن غزة تشهد كارثة إنسانية كبيرة، بالإضافة إلى موظفي الأونروا الذين قتلوا، و هناك 150 من منشأت "الأونروا" تم ضربها و تدميرها.

وأضاف لازاريني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة ونقلته فضائية"إكسترا نيوز"، أنَّه جرى مناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يصفها دائما بكونها أزمة «غير عادية» بالنظر إلى عدد المدنيين الذين استشهدوا خلال 4 أشهر، فضلًا عن استشهاد أطفال غزة وعددهم يتخطى عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الحروب الأخرى.

وأشار إلى استشهاد عدد كبير من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، مؤكّدا أنَّ الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة.

