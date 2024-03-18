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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

مرتضي منصور وحسين
مرتضي منصور وحسين لبيب

قال المستشار  مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق إن تعيين حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي تم مقابل حصول موظف كبير بوزارة الشباب علي 5 شاليهات.

واضاف أن وزير الشباب والرياضة تدخل ونقل مدير الشباب والرياضة بالجيزة الي  اسيوط بسبب ما فعله مع حسين لبيب.

 

وقدمت هيئة قضايا الدوله وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا أثناء نظر دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

واكدت الهيئة على أن قرارات الانتخابات وقبول أوراق المرشحين واعلان الفائزين جاء موافق لصحيح القانون.

وتقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

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