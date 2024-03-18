في رمضان .. مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف لهذا السبب | فيدو

هاجم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق الفنانة رانيا يوسف بسبب صورة لها علي لوحة إعلانية تكشف مفاتنها، مضيفا : ده ينفع صورة زي كدة على المحور في رمضان و في بلد إسلامي ".

وطالب مرتضى منصور بمحاسبتها قائلا : “ ليه منحاسبهاش ”، وأخرج هاتفه من جيبه وعرض صورة الإعلان على الصحفيين .

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

واكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، واكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.