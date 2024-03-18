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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هو في راجل بضفيرة.. مشادة ساخنة لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. فيديو

مرتضي منصور
مرتضي منصور

دخل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق في مشادة مع أحد المواطنين عقب خروجه من مجلس الدولة بسبب سؤال وجهه له وقال رئيس الزمالك السابق: هو في راجل بيعمل ضفيره ومسمحلكش تتكلم معايا نهائيا. 

وهاجم مرتضي منصور الفنانة رانيا يوسف بسبب صورة لها علي لوحه إعلانية وأخرج هاتفه من جيبه وعرضها.


وتنظر  المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة  قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي 

وأكد  مرتضى منصور أن هناك حكم من محكمة الجنايات بأن عضويه هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزوره .

وتدخل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، واكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.

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هو في راجل بضفيرة.. مشادة ساخنة لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. فيديو


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