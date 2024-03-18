الزمالك يصطدم بـ فيوتشر في ربع نهائي الكونفيدرالية| موعد المباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وفي هذا الدور، ستشهد مواجهة مصرية خالصة حيث سيلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الزمالك في مباراة منتظرة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم الأحد 31 مارس، بينما تجرى مباريات الإياب يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل.

إليكم مواعيد مباريات ربع النهائي من الكونفدرالية:

الزمالك مقابل مودرن فيوتشر:

مباراة الذهاب: الأحد 31 مارس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

مباراة الإياب: الأحد 7 أبريل، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

نهضة بركان مقابل أبوسليم:

مباراة الذهاب: الساعة 9 مساءً في ليبيا.

مباراة الإياب: الساعة 12:00 صباحاً في مدينة بركان بالمغرب.

اتحاد العاصمة مقابل ريفرز يونايتد النيجيري:

مباراة الذهاب: الساعة 6 مساءً في نيجيريا.

مباراة الإياب: الساعة 11 مساءً على ملعب 5 جويليه في الجزائر العاصمة.

دريمز مقابل الملعب المالي: