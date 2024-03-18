فيفا تدين أحداث الشغب في مباراة فنربخشة وطرابزون سبور

أدان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشدة أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة فنربخشة وطرابزون سبور في الجولة الـ30 من الدوري التركي، مساء أمس الأحد.

وتصاعدت حدة التوتر بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة بهدفين مقابل هدف واحد، حيث هاجمت جماهير طرابزون سبور أرضية الملعب وتورطت في مشاجرات مع لاعبي فنربخشة.

في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أدان إنفانتينو هذه الأحداث بشدة قائلاً: "أعمال العنف التي وقعت خلال مباراة طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي لا يمكن قبولها على الإطلاق، سواء داخل الملعب أو خارجه، وأنا أرفض بشدة ما حدث".