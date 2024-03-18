الخميس.. "الأوبرا" تنظم احتفالية على مسرح الجمهورية بمناسبة عيد الأم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية بمناسبة عيد الأم، يحييها طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر "فصل كورال الأطفال والشباب" تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على مسرح الجمهورية.



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن برنامج الاحتفالية يتضمن تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التي تحتفي بتلك المناسبة، أداء كل من (مهدي محمد، ساندرا عماد، إيمان منصور، ملك منير، أحمد فايد، أمل خليفة، آيتن محمد، ملك فاروق، محمد محمود، حبيبة حسن، شمس الأسواني، مريم حنفي، شرف أحمد، شيماء ضاحي، أحمد وليد، حنين محمد، حسام عمرو، وإيمان منصور).



وأشارت الأوبرا إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.