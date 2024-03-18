أول تعليق من مخرج مسلسل جودر بعد اندلاع حريق في ديكور التصوير

علق إسلام خيري مخرج مسلسل “ جودر”، بطولة الفنان ياسر جلال، على إندلاع حريق داخل ديكور المسلسل، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال إسلام خيري، في تعليقه: الحمد الله الحمد الله بسيطة .

مسلسل جودر من المقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه فى 15 حلقة.

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.