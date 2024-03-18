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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السيطرة على حريق في موقع تصوير جودر لـ ياسر جلال.. تفاصيل

جودر
جودر

أعلن الفنان شريف إدريس عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر ” من بطولة الفنان ياسر جلال ، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان . 

وقال الفنان شريف إدريس : تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر ” الخمد الله ربنا ستر .  

 

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مسلسل جودر من المقرر عرضه فى النصف الثاني  من شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة.

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.

مسلسل جودر ياسمين رئيس ياسر جلال وفاء عامر شريف ادريس

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