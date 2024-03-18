أمن القاهرة يضبط عصابة سرقت شركة.. ولص الهواتف المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القليوبية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى وكذا دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة، وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

كما تم ضبط عنصر إجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.