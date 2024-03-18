عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفاة الداعية الإسلامي حسن الجنايني

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي حسن الجنايني

توفي اليوم الاثنين، الداعية الإسلامي حسن الجنايني، حيث أعلن الإعلامي مصعب العباسي،  نبأ وفاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وفاة الداعية الإسلامي حسن الجنايني

وكتب مصعب العباسي: "إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله، توفى الي رحمة الله تعالي الشيخ حسن الجنايني صديقي الغالي واخويا الكبير الحبيب اسأل الله ان يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك الفردوس الأعلى وربنا يصبر أولادك". 

سعاد صالح: لم يرد نص مباشر بتحريم التدخين

على جانب أخر أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لم يرد نص مباشر بتحريم التدخين، ولكن وردت نصوص مفهومها يقول نحرم التدخين.

ولفتت إلى أن الله قال في كتابه الكريم :" الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" فالخبائث كل ما فيه ضرر وتسبب مشكلات للإنسان.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب دار الإفتاء بصدور نص بتحريم التدخين للحفاظ على أولاد المدخنين وأموال المدخنين.

ولفتت إلى أن رب كل أسرة عليه أن يضع أولاده أمام عينه، ويتوقف في الحال عن التدخين، حتى لا يضر نفسه وعائلته.

حسن الجنايني الداعية الإسلامي حسن الجنايني وفاة الداعية الإسلامي حسن الجنايني مصعب العباسي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

ما حكم الاتجار بالعملة الصعبة للاستفادة من فرق المال؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرام

سيدة تسأل: ما حكم دفع رشوة لإنهاء مصالحي؟.. وعلي جمعة: سحت ومكروه

دعاء المطر في رمضان للرزق .. اغتنمه بـ 20 كلمة الآن

دعاء اليوم الثامن من رمضان للرزق.. اغتنمه قبل فطرك بـ10 كلمات

ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ووجود جماعتين أحدهما تؤدي التراويح| الإفتاء تجيب

حدث في 8 رمضان.. وقوع غزوة تبوك ووفاة ابن ماجة

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. الأزهر يجيب

ترشيحاتنا

بعد نشوب حريق.. إصابة عدد من الفنانين العاملين بمسلسل جودر بالاختناق |فيديو

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

عزل موقع حريق مسلسل ياسر جلال وإنقاذ اللوكيشن بالإنتاج الإعلامي.. فيديو

منطقة الحي الشعبي.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل جودر لـ ياسر جلال

السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر اللقطات الأولى من حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ