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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأردني بالقاهرة: التنسيق مع مصر يخفف من معاناة سكان قطاع غزة

السفير الأردني في
السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أن التنسيق الأردني المصري حول إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزّة عبر العديد من الآليات، يُعد محوراً أساسياً في التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وقال  العضايلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المساعدات الجوية التي تنفذها مصر والأردن بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف أو ضمن جهود ذاتية يعكس المساعي والاهتمام المستمر للبحث عن الطرق التي من الممكن أن تساهم في زيادة حجم المساعدات التي من الممكن إيصالها إلى غزّة، في ضوء القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وبين العضايلة أن القوات المسلحة الأردنية نفّذت حتى اليوم 111 إنزالاً جوياً، منها 48 إنزالٍ جوي نفّذها سلاح الجو الملكي الأردني بشكل خاص، و63 إنزالا جويا بمشاركة دول شقيقة وصديقة، وطائرات تم تجهيزها من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية وأخرى بالتنسيق مع منظمات دولية فاعلة في المجال الإغاثي.

وأشار إلى الجيش الأردني استخدم عملية الانزالات الجوية مع دول شقيقة وصديقة لكسر الحصار الإسرائيلي ومحاولات إسرائيل استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني في مسعى لترويع الفلسطينيين وتحويل قضية غزة من حرب وتدمير واحتلال الى قضية إغاثة انسانية.

وقال أن النهج الأردني في توفير المساعدات إلى قطاع غزة يستند إلى ما تشكله فسلطين، قضيةً وشعباً وحقوقا، من مكانةٍ واهتمام لدى الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، كجزء من فلسفة الحكم الهاشمي تجاه فلسطين والشرعية الدينية والتاريخية التي تقوم عليها الوصاية الهاشمية على مقدساتها، مشيراً إلى أن أول شخصية دولية وصلت على متن طائرة مساعدات إغاثية إلى مطار العريش كان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.


وحول المساعدات التي أرسلها الأردن إلى قطاع غزّة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية براً من خلال معبر كرم ابوسالم، أكد أن هذا الخط البري هو جزء آخر من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأردن لكسر الحصار ومساعدة الأشقاء في قطاع غزة مشيراً الى أن عدد الشاحنات التي ارسلت من الأردن عبر هذا الخط بلغ 484 شاحنة حملت 5198 طناً من مختلف صنوف المساعدات، القسم الأكبر منها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، فيما بقيتها بالتعاون مع المنظمات والجهات المتبرعة.

كما أشار الى أن الأردن كان أول دول أرسلت طائرة مساعدات لقطاع غزّة بعد أسبوع واحد من انطلاق الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت أول طائرة تحط في مطار العريش، واستمرت الطائرات التي تم تنسيقها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية لتصل لنحو 163 طائرة، نفذتها الهيئة من مخزونها الإغاثي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والجمعيات الشريكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد السفير العضايلة أن الأردن لم يقتصر في دعمه للأشقاء الفلسطينيين على جسر المساعدات التي يرسلها الى قطاع غزّة فقط، بل أوضح أن أن بلاده أنشأت مستشفيين ميدانيين في القطاع تديرهما الخدمات الطبية في القوات المسلحة الأردنية، المستشفى الأول يعمل منذ عام 2009 والمستشفى الجديد أنشىء في خان يونس في 20 نوفمبر 2023 بعد الحرب التي شنت على قطاع غزة ويستقبل المستشفيان عشرات الآلاف من المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وأوضح أن الأردن سعى لتعزيز قدرات القطاع الصحي في الصفة الغربية، حيث أرسل المستشفى الميداني إلى نابلس والذي استقبل آلاف الحالات وأجرى مئات العمليات الجراحية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وجهّزت وزارة الصحة الأردنية 6 شاحنات محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية ساهمت في دعم الخدمات الطبية في مناطق الضفة الغربية.

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