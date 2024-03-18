عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عدد محدود من الاختناقات.. مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف تطورات حريق مسلسل جودر

جودر
جودر

أصدرت مدينة الانتاج الاعلامي، منذ قليل ، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق الذي نشب بالمدينة داخل ديكور مسلسل من جودر بطولة الفنان ياسر جلال. 

وقال البيان، إنه اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى معه.

الديكور تفحم بالكامل.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال .. صور

انتصار: النجاح الكبير لـ«أعلى نسبة مشاهدة» فاجأني.. وظهوري بدون مكياج قرار جرىء اتخذته من سنوات| حوار

وأضاف البيان: "تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها  بإجراء عمليات التبريد بمكان  حدوث الحريق  والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه".

واختتم البيان: "إن قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع  أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة  باشرت الاشراف علي هذه  العمليات، وأسفر الحريق علي عدد محدود من الاصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات الي المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه".

يذكر أن مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس من المقرر عرضه فى النصف الثاني  من شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة.

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.

مدينة الانتاج الإعلامي مسلسل ألف ليلة وليلة وفاء عامر شهر رمضان رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

النار أكلت الخشب.. عمليات تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر.. فيديو

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

6 مليارات دولار.. بيان البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر

في 15 نقطة.. أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

دعاء المطر .. 5 كلمات مستجابة لا ترد وأفضل 110 أدعية للصائمين

البنك المركزي: ارتفاع طلبات اكتتاب المستثمرين في أذون الخزانة لـ1.04 تريليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الجديد| شاهد

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ