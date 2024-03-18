عدد محدود من الاختناقات.. مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف تطورات حريق مسلسل جودر

أصدرت مدينة الانتاج الاعلامي، منذ قليل ، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق الذي نشب بالمدينة داخل ديكور مسلسل من جودر بطولة الفنان ياسر جلال.

وقال البيان، إنه اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى معه.

وأضاف البيان: "تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها بإجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه".

واختتم البيان: "إن قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة باشرت الاشراف علي هذه العمليات، وأسفر الحريق علي عدد محدود من الاصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات الي المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه".

يذكر أن مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس من المقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة.

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.