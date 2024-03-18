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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم معارضته لـ نتنياهو.. ليبرمان يطالب شومر بالابتعاد عن السياسة الإسرائيلية

ليبرمان
ليبرمان

على الرغم من إصراره الطويل الأمد على أن الحكومة الحالية “ليس لها الحق في الوجود”، انتقد رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” المتشدد أفيجدور ليبرمان، دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإسرائيل لإجراء انتخابات ليحل محل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أصر ليبرمان على عدم تدخل الغرباء في السياسة الإسرائيلية الداخلية، قائلًا للصحفيين في الاجتماع الأسبوعي لحزبه إنه “من الأفضل أن تكون ذكيا بدلا من أن تكون على صواب”.

وأضاف ليبرمان أنه ليست هناك حاجة للدخول في معركة حول تصريحات شومر، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي هو "القبة الحديدية السياسية" لإسرائيل.

ولفت إلى أنه على الرغم من خلافاته الحادة مع الأمريكيين، إلا أنه لم يشارك في انتقادات أمام الكاميرات.

افيجدور ليبرمان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إسرائيل نتنياهو

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