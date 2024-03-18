صورتك فاضحة وعارية.. مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف بسبب إعلان الدائري.. فيديو

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الفنانة رانيا يوسف قائلا “إزاي يا رانيا تحطي صورة فاضحة وعارية علي الدائري بالشكل ده.. إنتي بتبرزي مفاتنك في رمضان وفي بلد إسلامي”.

وطالب مرتضى منصور نقيب الممثلين أشرف زكي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه المهازل.



ونظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي وتم إحالتها للاختصاص.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.