مدرب كرواتيا : سنبذل قصارى جهدنا خلال بطولة عاصمة مصر

أعرب زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن تفاؤله واستعداد فريقه للمشاركة في بطولة "عاصمة مصر" الودية، التي ستُقام في العاصمة الإدارية في مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد داليتش أن فريقه سيسافر إلى القاهرة يوم الخميس للمشاركة في البطولة، وعبر عن تطلعه لخوض مباريات ودية في جو كروي مميز يتمتع به العرب، مشيرًا إلى أنه يتوقع تواجد عدد كبير من المشجعين في البطولة، مما يجعل الأجواء أكثر حماسة وإثارة.

وأكد داليتش أن منتخب كرواتيا سيبذل قصارى جهده في البطولة، مشيرًا إلى أهمية تلك المباريات كفرصة للتحضير الجيد لبطولة أوروبا المقبلة.

وفيما يتعلق بعودة النجم إيفان بريسيتش، أوضح داليتش أنه سيتم تقييم حالته البدنية في المعسكر، مؤكدًا أهمية عدم التسرع في عودته للعب بعد الإصابة، وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتخذ بالتشاور مع الجهاز الطبي للمنتخب.