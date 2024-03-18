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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القابضة للمياه : انتشار معدات سحب تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين

صدى البلد

مع تحذيرات الأرصاد الجوية تعلن شركة القاهرة والجيزة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انتشار المعدات بالميادين العامة والطرق الرئيسية لسحب مياه الأمطار.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقاً للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.


أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة التأهب، وانتشار المعدات منذ فجر اليوم، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة الي متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

هذ وتمركزت أكثر من ٢٢٥ معدة من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.

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