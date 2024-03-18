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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 64 من العاملين بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف للتحقيق

صدى البلد

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، اليوم الإثنين، 64 من العاملين بمستشفى الواسطى المركزي للتحقيق من إداريين وأطباء وصيادلة وفنيين للتحقيق، وذلك لعدم التواجد بالعمل أثناء المرور لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، وفى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى الواسطى المركزي بحضور الدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى والدكتور محمود عمر مدير المستشفيات والدكتور كرم سعد مدير المستشفى وعدد من مديري الإدارات الفنية كالأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وصيانة الأجهزة والتمريض والتفتيش المالي والإداري الجودة ومكافحه العدوى.

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وقام بمتابعة انتظام العمل والتواجد بالنوبتجيات، والمرور على قسم الأشعة المقطعية والاطمئنان علي تجهيز الحجرة وتركيب جهاز الأشعة الجديد ليتم الانتهاء من تركيبة يوم الخميس المقبل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة ببني سويف سيارة الأشعة المقطعية التى تم توفيرها من وزارة الصحة لحين حين تركيب جهاز المقطعية الجديد،  وناظر عدد الحالات التي تم اجراؤها في الأيام الماضية كما قام بالمرور على قسم الغسيل الكلوي بالدور السادس ورجوع مرضي الغسيل من الميمون إلى مكانهم الجديد بمستشفي الواسطى واطمئن على المرضي ورضاهم عن  عودة الغسيل بمستشفى الواسطى بدلاً من الغسيل في وحدة الميمون.

كما قام بالمرور علي قسم العناية المركزة والمعمل وقسم العلاج الطبيعي وصيدلية الخارجي، واطمأن علي حسن سير العمل بالمستشفى.

العدو الدكتور محمود الدكتور محمد يوسف أنت المتابعة المستمرة داخل المستشفى حسن جهاز تقديم الخدمة تقديم الخدمة الصحية وق السيارات ي سويف يارا وتر نية مستشفى الواسطي مشر مستشفى الواسطى المركزي

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