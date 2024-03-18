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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود إدارة وتشغيل مشروع سوق السيارات ببياض العرب

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير اللجنة المُكلفة بإدارة وتشغيل مشروع سوق السيارات، والذي يُعقد"بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم  دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.


وقد تضمن التقرير، الذي عرضه رئيس اللجنة ، مؤمن ذكي، الإشارة إلى أنه قد تم تعديل مواعيد عقد السوق خلال شهر رمضان  لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الــ 4 عصرا "حيث  تم عقد السوق " الجمعة 15 مارس"، وهى الجمعة الثالثة على التوالي والأولى في شهر مضان "، وبلغ عدد السيارات المعروضة، 295 سيارة (265 سيارة تابعة للمواطنين+ 150 خاصة بمعارض وتجار السيارات)، فيما تم  بيع 18 سيارة كلها  حالات بيع مباشرة بين المواطنين،وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية  والمرورية والبريدية.

فتحي محمد قائما بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية جامعة بني سويف

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بالإضافة إلى التنسيق الجاري  مع الوحدة المحلية بشأن أماكن تندات الانتظار المُزمع تركيبها داخل السوق، للتيسير على المواطنين وتخصيص أماكن انتظار لهم ، فضلاً عن الإعداد والتجهيز لبدء عملية تلقى الطلبات من المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحات داخل منطقة الخدمات  المُقرر إنشاؤها داخل السوق.

من جهته أشار محافظ بني سويف،إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل السوق ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض والتجار والمواطنين في الدفع بالمشروع،مما يشجع على  إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز ، خاصة بعد انتظام عقد السوق للجمعة الثالثة على التوالي وتنامي أعداد المترددين سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة

 

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