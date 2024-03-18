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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. تعرف عليه

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

 

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

  • سعر حديد عز 55,000 جنيه
  • سعر حديد الكومي 52,000 جنيه
  • سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه
  • سعر حديد عطيه 52,500 جنيه
  • سعر حديد العشري 51,000 جنيه
  • سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه
  • سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه
  • سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه
  • سعر حديد المصريين 53,000 جنيه
  • سعر حديد سرحان 52,000 جنيه
  • سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه
  • حديد السويس للصلب 53,000 جنيه
  • سعر حديد المدينة 52,000 جنيه
  • سعر حديد بشاي 54,000 جنيه
  • سعر حديد العتال 53,000 جنيه
  • سعر حديد المعادي 52,000 جنيه
     
     
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت


سعر أسمنت المسلح 1,950 جنيها
أسمنت النصر 1,910 جنيهات
سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيها
اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيها
سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيها
اسمنت وادي النيل 1,900 جنيه
سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيها
أسمنت جنوب الوادي 1,910 جنيهات
سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
سعر أسمنت السويس 1,990 جنيها
سعر اسمنت السويدي 2,070 جنيها
سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيها
سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيها

سعر اسمنت المخصوص 1,940 جنيها
أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيها
سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيها

 اسمنت أسوان 2,250 جنيها
اسمنت الصعيد 2,250 جنيها
سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيها
اسمنت المصري 2,060 جنيها
سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيها
اسمنت السد العالي 2,200 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيهات

اسمنت البرج 2,350 جنيها
اسمنت تايتان 2,060 جنيها
سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيها
أسمنت التعمير 2,150 جنيها

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