سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. تعرف عليه

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر حديد عز 55,000 جنيه

سعر حديد الكومي 52,000 جنيه

سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه

سعر حديد عطيه 52,500 جنيه

سعر حديد العشري 51,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه

سعر حديد المصريين 53,000 جنيه

سعر حديد سرحان 52,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه

حديد السويس للصلب 53,000 جنيه

سعر حديد المدينة 52,000 جنيه

سعر حديد بشاي 54,000 جنيه

سعر حديد العتال 53,000 جنيه

سعر حديد المعادي 52,000 جنيه





الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت





سعر أسمنت المسلح 1,950 جنيها

أسمنت النصر 1,910 جنيهات

سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيها

اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيها

سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيها

اسمنت وادي النيل 1,900 جنيه

سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيها

أسمنت جنوب الوادي 1,910 جنيهات

سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه

سعر أسمنت السويس 1,990 جنيها

سعر اسمنت السويدي 2,070 جنيها

سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيها

سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيها

سعر اسمنت المخصوص 1,940 جنيها

أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيها

سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيها



اسمنت أسوان 2,250 جنيها

اسمنت الصعيد 2,250 جنيها

سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه

اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه

سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيها

اسمنت المصري 2,060 جنيها

سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيها

اسمنت السد العالي 2,200 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيهات

اسمنت البرج 2,350 جنيها

اسمنت تايتان 2,060 جنيها

سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيها

أسمنت التعمير 2,150 جنيها