أمطار غزيرة تضرب شوارع القليوبية ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة .. فيديو

شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية أمطارا غزيرة مساء اليوم ، مما ادى تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق وعلى جانبى الطريق الزراعى السريع.

من جانبها قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بانتشار معدات الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار.

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