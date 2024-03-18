ضربني بالقلم .. حلا شيحة تروي موقفا لها مع والدها| شاهد

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة ببرنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة الحياة .

وروت حلا شيحة عن موقف لها مع والدها تعرضت فيه للضرب منه ، قائلة :" مرة واحنا في العجمي اتفقت انا واخواتي اننا هنروح مكان هو مكنش عاوزه ومش هنقول له ".

وتابعت " حلا شيحة " : اول مرة يزعق معايا ويديني قلم وكانت المرة الوحيدة في حياتي ".

واردفت حلا شيحة : مش هنسا الموقف ده لانه اكتر حاجة بيكرهها في حياته الكذب وكبرت على كده إن اللي بحسه بيبان عليا .

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