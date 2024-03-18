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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التايكوندو المصري يضيف ميداليتين جديدتين في ثاني أيام مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

نجح أبطال مصر في التايكوندو خلال منافسات اليوم الثاني، بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا بمدينة أكرا الغانية، في إضافة ميداليتين جديدتين لمصر.

ونجح عبد الله عصام في الحصول على الميدالية الفضية بمنافسات وزن +87 كجم، فيما فاز أحمد وائل عاصم ببرونزية وزن 68 كجم.

وبذلك ترفع مصر رصيدها في التايكوندو إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

يذكر أن مصر نجحت أمس في تحقيق ميداليتين في اليوم الأول للعبة التايكوندو بواقع ذهبية وبرونزية.

فاز بالميدالية الذهبية اللاعب معتز عاصم بمنافسات وزن 54 كجم، فيما فازت تقى شعبان ببرونزية وزن +73 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول 12 لاعبا ولاعبة وهم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم“.

كما تضم: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

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