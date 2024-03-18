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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فينكم اختفيتوا ليه ..مرتضي منصور يشن هجوما على مدحت وجمال العدل..فيديو

مرتضي منصور وجمال
مرتضي منصور وجمال ومدحت العدل

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما على المنتجين جمال ومدحت العدل بسبب اختفائهما بعد عزله من رئاسة النادي، وقال اختفيتوا فين محدش سامع صوتكم ومحدش بيشوفكم .. خلاص محدش فيكم موجود بعد ما رحلت؟. 

كما هاجم مرتضى منصور الفنانة رانيا يوسف بسبب صورة لها على لوحة إعلانية وأخرج هاتفه من جيبه وعرضها.

وتنظر  المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة  قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وأكد  مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وتدخل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.

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