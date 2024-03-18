إشارة مرور بمصر الجديدة تتسبب في مشكلة.. وتدخل فوري لحلها

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
واضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية/ وتم إصلاح الإشارة المرورية بالمنطقة محل الشكوى.
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كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
واضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية/ وتم إصلاح الإشارة المرورية بالمنطقة محل الشكوى.
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