مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث توقع أنه سيحدث انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال فترة الليل على كل الأنحاء.



انحسار الأمطار

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك انحسارا للأمطار واتجاهها شرقا إلى مدن القناة وسيناء مع استمرار هبات قوية متقطعة للرياح.

وناشد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، جميع المزارعين بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية، والتعليمات للحفاظ على محاصيلهم خاصة فيما يخص أوقات الري من عدمه للمحاصيل.

طقس الثلاثاء

ومن جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء؛ موضحة أن طقس الثلاثاء سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غدًا الثلاثاء 19 مارس 2024، يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون باردا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت «الأرصاد» أن هناك فرصا لسقوط أمطار غدًا على جميع أنحاء البلاد باستثناء شمال وجنوب الصعيد، حيث توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

العظمى الصغرى

درجات الحرارة في القاهرة 21 13

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 21 12

درجات الحرارة في 6 أكتوبر 22 12

درجات الحرارة في بنهــــا 22 13

درجات الحرارة في دمنهور 20 12

درجات الحرارة في وادى النطرون 22 12

درجات الحرارة في كفر الشيخ 20 12

درجات الحرارة في المنصورة 22 13

درجات الحرارة في الزقازيق 22 13

درجات الحرارة في شبين الكوم 21 13

درجات الحرارة في طنطا 21 12

درجات الحرارة في دمياط 20 11

درجات الحرارة في بورسعيد 21 11

درجات الحرارة في الإسماعيلية 22 11

درجات الحرارة في السويس 22 12

درجات الحرارة في العريش 20 11

درجات الحرارة في رفح 19 09

درجات الحرارة في رأس سدر 23 12

درجات الحرارة في نخل 22 10

درجات الحرارة في كاترين 19 08

درجات الحرارة في الطور 21 15

درجات الحرارة في طابا 20 15

درجات الحرارة في شرم الشيخ 23 17

درجات الحرارة في الإسكندرية 19 12

درجات الحرارة في العلمين الجديدة 20 11

درجات الحرارة في مطروح 17 10

درجات الحرارة في السلوم 18 09

درجات الحرارة في سيوة 21 09

درجات الحرارة في رأس غارب 23 17

درجات الحرارة في الغردقة 24 18

درجات الحرارة في سفاجا 23 16

درجات الحرارة في مرسى علم 23 16

درجات الحرارة في شلاتين 24 18

درجات الحرارة في حلايب 22 19

درجات الحرارة في أبو رماد 23 18

درجات الحرارة في رأس حدربة 22 19