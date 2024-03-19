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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وخاصة من سحب ركامية كثيفة على عدد من محافظات الجمهورية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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كما تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وتنشط حالة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والقوية والركامية والممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة) وشمال الصعيد (بني سويف)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ما معنى سحب ركامية؟
هو سحاب كثيف وضخم، يمتد رأسيا إلى درجة كبيرة، ويأخذ شكل جبل أو أبراج ضخمة. وعادة ما يكون جزء من جانبه العلوي على الأقل أملسا أو ليفيا أو محززا، وفي جميع الحالات تقريبا مفلطحا؛ وكثيرا ما ينتشر هذا الجزء على شكل السندان أو ريشة طير متسعة الرقعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة الى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر ومدنها.

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الادارية 21 12
6 اكتوبر 22 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 20 12
وادى النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 13
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 12
دمياط 20 11
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 09
رأس سدر 23 12
نخل 22 10
كاترين 19 08
الطور 21 15
طابا 20 15
شرم الشيخ 23 17
الاسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 21 09
رأس غارب 23 17
الغردقة 24 18
سفاجا 23 16
مرسى علم 23 16
شلاتين 24 18
حلايب 22 19
أبو رماد 23 18
رأس حدربة 22 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 23 11
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 23 13
الأقصر 24 14
أسوان 24 14
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 24 15

الأرصاد سحب ركامية كثيفة هيئة الأرصاد امطار درجات الحرارة

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