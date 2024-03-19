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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار خطاب: إنتاج السكر هذا العام متوقع أن يصل 2.4 مليون طن

السكر
السكر

أكد مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية، لصناعة وتكرير السكر، أن إنتاج السكر هذا العام متوقع أن يصل 2.4 مليون طن، في حين أن إحتياجات الشعب المصري تصل نحو 3.4 مليون طن، مما يعني أن هناك فجوة مليون طن، ونضطر إلى الإستيراد.

وقال مختار خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أن تصدير السكر ممنوع على الأقل لمدة 3 شهور من الأن، خاصة في ظل إحتياجات المواطنين، مؤكدا أن


مصر لها باع كبير في إنشاء مصانع السكر، ولكن لا بد من الإهتمام بزراعة قصب وبنجر السكر، والتوسع فيها خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة لزيادة الإنتاجية.

السكر الاستيراد مختار خطاب تصدير السكر الأراضى الزراعية

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