عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي

ميسي
ميسي

أعلن منتخب الأرجنتين رسميًا، أمس الإثنين، إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي، قبل وديتي السلفادور وكوستاريكا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا، وديًا، في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد بعدم قدرة ميسي على المشاركة في المباراتين، رغم تواجده في القائمة المستدعاة لبطل العالم.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، في كأس أبطال الكونكاكاف، الأسبوع الماضي.

وقال منتخب الأرجنتين في بيان رسمي: "لن يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التواجد ضمن تشكيل الفريق...".

وأضاف: "يأتي ذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

تأهل 5 مصريين لربع نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تعلن موعد مباراة مصر وبنين في نصف نهائي اليد

رونالدو أولهم| استبعاد 8 نجوم من قائمة منتخب البرتغال لمباراة السويد

انضمام حجازي وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

التايكوندو المصري يضيف ميداليتين جديدتين في ثاني أيام مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية

نجم بيراميدز: لا أعلم أسباب فشل صفقة انتقالي لـ الأهلي

زميل إمام عاشور السابق| نقل نجم ميتلاند لمركز تأهيل بعد فقدانه الحركة

مانشستر سيتي يسعى لخطف موهبة أمريكية من ريال مدريد

ترشيحاتنا

حقيقة انتشار فيروس بين الدواجن يسبب هلاكها| القصة الكاملة

لاعب بالدوري الأرجنتيني يصاب بالصرع أثناء مباراة.. تفاصيل

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع

اعتقال 12 من مشجعي طرابزون سبور لاقتحامهم الملعب

تلفزيون النمسا الرسمي: اتفاق مصر والاتحاد الأوروبي يعكس الثقة في القيادة المصرية

بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ