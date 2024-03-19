بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي

أعلن منتخب الأرجنتين رسميًا، أمس الإثنين، إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي، قبل وديتي السلفادور وكوستاريكا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا، وديًا، في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد بعدم قدرة ميسي على المشاركة في المباراتين، رغم تواجده في القائمة المستدعاة لبطل العالم.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، في كأس أبطال الكونكاكاف، الأسبوع الماضي.

وقال منتخب الأرجنتين في بيان رسمي: "لن يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التواجد ضمن تشكيل الفريق...".

وأضاف: "يأتي ذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل".