عرض "رز وسمك" و"عيسى" ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة

يعرض فيلما "رز وسمك" و"عيسى" ضمن أفلام المسابقة الرسمية بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته الثامنة، المقرر اقامته بسينما زاوية بوسط القاهرة خلال الفترة من 20 مارس وحتى 7 إبريل المقبل.



ويعرض فيلم "رز وسمك" بسينما زاوية أيام 23 و30 مارس و6 أبريل المقبل ضمن عروض المسابقة الرسمية، وهو تم إنتاجه حديثا هذا العام للمخرج حسين حسام، وتدور أحداثه في مدة 9 دقائق حول عائلة تتناول الغداء في إحدى المطاعم، والوالدين يتناقشان حول زيارة شخص غريب إلى منزلهم،في حين يعيش ابنهما في عالم أحلامه، ويهتم بشكل كبير بعيون الأسماك وأحلامها،وعندما يجد الصبي خاتما صغيرا مرصعا بالماس داخل قطعة السمك،تتصاعد المشاحنات بين الوالدين إلى مشاجرة بسبب الخاتم،ويبدأن في الجدال حول من يحق له الاحتفاظ به،في هذا الوقت يزيد اهتمام الصبي بعيون الأسماك.



بينما يعرض الفيلم القصير"عيسى"أيام 21 و28 مارس و4 إبريل المقبل،وقد تم إنتاجه العام الماضي للمخرج مراد مصطفى وشارك في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية وصلت إلى 70 مهرجانا، وحصل على عدد كبير من الجوائز كان من أبرزها جائزة"رايل"الذهبية من مهرجان "كان "السينمائي الدولي في دورته 76.



وتدور أحداث الفيلم في مدة 25 دقيقة حول مهاجر إفريقي يدعى"عيسى" مقيم في مصر ويبلغ من العمر 17 عاما، يتعرض رفاقه لأزمة، ويسعى جاهدا لحلها بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاههم،وهو من بطولة كيني مارسيلينو، وكنزي محمد، وسيناريو سوسن يوسف ومراد مصطفى، ومونتاج محمد ممدوح، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، وإخراج مراد مصطفى.



ويتنافس في الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، 31 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي بالمسابقة الرسمية، إلى جانب عرض 29 فيلما خارج التسابق من الأفلام الفائزة في الدورات السبع الماضية من المهرجان.