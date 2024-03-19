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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أيتن عامر تحتفل بالأجواء الرمضانية بإطلالة جريئة

صدى البلد

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة جمهورها الأجواء الرمضانية بإطلاله جذابة ونشرت ألبوم صور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت عليها الزي الرمضاني.

ظهرت أيتن بقفطان مغربي لونه هادئ يميل للون البيچ مطرز تطريز بسيط ولامع، مع لمسات مكياچ تجميلة تميل ألوانها الي الألوان الترابيةو برزت جمال عيناها بالكحل الأسود القاطم.

قررت الشركة المنتجه لمسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة "عرضه على عامين في رمضان 2024 و2025، والمسلسل بطولةياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير،محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراجإسلام خيري.

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