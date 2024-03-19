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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سالي عبدالسلام تثير الجدل: روحوا يجماعة خيم رمضان واتبسطوا

صدى البلد

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "حالة" ترد فيها على منتقديها على الاحتفال في الخيم بالأجواء الرمضانية.

وقالت سالي: "بقول للحرباية اللي هتدخل تعلق دلوقتي أن اي ده ازاي بتروحوا خيم رمضان .. ملكيش دعوة المهم علاقة الشخص بربنا وأنه بيصلي وبيقرب من ربنا ..في ناس بتروح الخيم وهي لسه مخلصة التراويح عشان تشوف ناس بتحبهم ويقعدوا يتكلموا .. روحوا يجماعة الخيم واتبسطوا وخلوا علاقتكوا بربنا في رمضان كويسة وصلوا".

يذكر أن سالى تحدثت عن اكتشاف إصابتها بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كانت تصفف شعرها وانتبهت لهذا الأمر، وعادت إلى والدتها التى انتابها حالة من الذهول عندما رأت فروة الرأس بهذا الشكل وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجها والذي عاودها هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس".

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