أجمل صاحب.. محمد سامي يوجه رسالة لتامر حسني

شارك المخرج والمؤلف محمد سامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "حالة" يعبر فيها عن مدى امتنانه لصداقته مع الفنان تامر حسني.

وكتب سامي: يا تيمو مش معقول حلاوة قلبك وحبك لأصحابك و أعرفك بقالي ٢٠ سنة وانت بنفس الروح والطيبة واللذاذة، بحبك يا نجم النجوم من كل قلبي وشكرا علي العزومة الحلوة وعلي حبك ودعمك طول الوقت يا أجمل صاحب

الجدير بالذكر أن محمد سامي مخرج ومؤلف فيلم نعمة الاڤوكاتو الذي حقق نجاح ساحق خلال عرضه في السباق الرمضاني 2024 بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروي جودة وسلوي عثمان وكمال أبو ريه وعماد زيادة وسامي مغاوري وولاء الشريف وهدير عبد الناصر ولبني ونس .