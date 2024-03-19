اتعاملت مع ناس غريبة.. طارق النهري يوضح كيفية تجسيده لأدوار الشر

قال الفنان طارق النهري، إن تجسيدي لأدور الشر في الأعمال الفنية هي من منظوري الخاص وخبراتي الحياتية التي واجهت فيها الكثير من البشر يملكون صفة الشر، بالرغم من طيبة الشعب المصري إلا أن تعاملت مع ناس غريبة الشأن في الشر.





وأضاف « النهري » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أني احاول دائماً أعيش من خلال الخبرات المخزونة التي بداخلي، لذلك جسدت دور الشر بإتقان، موضحاً أننا لدنيا الكثير من اساتذه كبار علمونا كيف نجسد الأدوار بأحتراف مثل الفنان محمود المليجي والفنان زكي رستم والفنان صلاح منصور.



وأشار الفنان طارق النهري، إلى أن تجسيد الشر بأشكاله وأنواعه يأتي للممثل من خلال قرأته وثقافته ونوعية البيئة التي نشأ منها وفيها.



