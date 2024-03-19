سيارة مازيراتي.. الراعي الرسمي لبطولة رولكس مونتي كارلو للماسترز

كشفت علامة مازيراتي عن عودتها المميزة للمشاركة في بطولة رولكس مونتي كارلو للماسترز، التي تستضيفها موناكو في الفترة من 6 إلى 14 أبريل القادم.

وتعتبر هذه البطولة من المنافسات البارزة على الملاعب الترابية، حيث يتنافس نخبة من أبرز لاعبي التنس في العالم.

تشارك مازيراتي كراعي رئيسي وسيارة رسمية للبطولة للعام الثالث على التوالي، وتقدم سلسلة من اللقاءات مع ألمع لاعبي التنس المحبوبين، لتسليط الضوء على الأسماء البارزة التي تتنافس على حصد اللقب في هذه البطولة المميزة.

تجذب بطولة رولكس مونتي كارلو سنويًا عشاق التنس لمتابعة المنافسات الحماسية على الملاعب الترابية في موناكو، وتشهد منافسات تجمع بين الأبطال وتحظى بإقبال واسع من عشاق الرياضة على مستوى العالم.

تتميز مازيراتي بتقديم أرقى مستويات الفخامة والأداء القوي، وتجسد تصاميمها الفريدة الحرفية الإيطالية الراقية في سيارتها مازيراتي جران كابريو تروفيو.

وتحرص على دعم أحداث رياضية عالمية مثل بطولة رولكس مونتي كارلو، لتمثيل عمالقة رياضة التنس وتبرز قيم التميز والمنافسة التي تميز العلامة.

وتتضمن جهود مازيراتي لدعم البطولة توفير سياراتها الفاخرة مثل جران كابريو لنقل الرياضيين والضيوف، وتقديم فرص للاعبين للاستمتاع بتجربة القيادة لسياراتها على الطرق الرائعة في موناكو.